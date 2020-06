Terrassa acollirà dissabte una manifestació per un nou model econòmic

Redacció

22.06.2020 | 16:01

Els sindicats Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT) i la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) han convocat una protesta conjunta en una dotzena de ciutats catalanes aquest dissabte. A Terrassa, la mobilització començarà a les 10,30 del matí a la plaça de Lluís Companys. La convocatòria, signada també per diverses entitats socials, té com a objectiu reclamar un "gran pacte" per a la construcció d'un nou model econòmic i social on les persones "estiguin en el centre de les decisions" i "ningú quedi enrere" després de la pandèmia de la covid-19. Els convocants han animat la participació de sindicats, treballadors i treballadores d'empreses en situació de conflicte, formacions polítiques progressistes, entitats socials, associacions, la gent de la cultura i la ciutadania en general.