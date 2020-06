La Sirena ha donat mil menús diaris durant la pandèmia

19.06.2020 | 19:45

Congelats La Sirena, la cadena de botigues amb seu a Viladecavalls, ha donat 1.000 menús diaris durant 30 dies al llarg de les passades setmanes a alguns dels col·lectius més afectats per la pandèmia de la Covid-19. En aquest repte han pres part empreses com Paren, Procsa, Tutti, Maheso, Aneto, Oetker, Rocandin, o Audens. Totes han participat amb els seus productes. L'acció s'ha dut a terme en les principals ciutats espanyoles. A Barcelona, La Sirena compta amb el suport d'organitzacions com Cáritas i Banc d'Aliments, amb els quals porta molts anys col·laborant en aquesta mena d'accions. A Madrid, La Sirena col·laborarà amb el Banc d'Aliments i altres organitzacions com a Mensajeros de la Paz y Cáritas Madrid, que repartirà aliments a residències d'ancians de la Comunitat de Madrid. Jorge Benlloch, director general de La Sirena, assenyala que " volem mantenir-nos prop dels diferents col·lectius afectats pel Covid-19. Creiem que tenim el deure d'aportar el nostre granet de sorra per a ajudar a aquells que, com nosaltres, lluiten a diari per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica que afecta el nostre país i, per això, ens sentim orgullosos de fer arribar als més necessitats tot el que sigui a la nostra mà".