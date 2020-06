Conceptes testats amb nens i nenes

20.06.2020 | 04:00

Els productes d'IMC Toys són reconeguts per la seva innovació i atractiu disseny. La seguretat, funcionalitat i ergonomia són la principal prioritat a l'hora de dissenyar una joguina en IMC. El departament de M+IDI treballa estretament en el concepte d'una idea per a la consolidació d'un projecte en producte. Els conceptes són testats amb nens, pares i/o educadors i desenvolupats amb l'assessorament dels millors especialistes en educació infantil. Els departaments de Màrqueting, Disseny Gràfic i Multimèdia, estan sempre alerta de les noves necessitats i tendències amb l'objectiu d'innovar pel que fa a producte, embalatge i comunicació, utilitzant noves eines com la pàgina web i diferents aplicacions multimèdia. Els Showroom i els estands en les fires de joguines són per a IMC Toys un dels seus processos clau de comercialització. La presència de la companyia amb espais destacats en les principals fires de mostres en l'àmbit mundial, ha reforçat la marca i la imatge. A més, en el 2011, coincidint amb el 30 aniversari de l'empresa, IMC Toys disposa d'un nou estand permanent els 365 dies de l'any en la fira més important de la joguina a Nuremberg, Alemanya. Aquest nou showroom disposa de 300 m?2; d'exposició i està situat juntament amb els principals fabricants de joguines del món. L'exposició de la nostra col—lecció de productes és una forta inversió que la companyia realitza cada any en cadascuna de les filials de les quals disposen en el món.