IMC Toys, la màgia de la joguina egarenca envaeix el món

L.M. Andrés

19.06.2020 | 19:45

La companyia terrassenca IMC Toys, del sector de la joguina, és una de les històriques de Terrassa i un referent europeu en aquest àmbit. L'any que ve farà quaranta anys. "IMC es va constituir el 1981 com una continuació d'una central de compres de joguines que es remuntava a l'any 1968", explica Albert Ventura Mallofrè, CEO de l'empresa. Des del 1981 i fins al 2000 érem una empresa petita d'importació i exportació. A partir del 2000 vam començar a fabricar i ens vam transformar en una empresa de dimensions internacionals", recorda aquest empresari. Des de 1981, la companyia IMC Toys ha estat molt present en el sector de la joguina de manera constant i continuada, amb un clar objectiu: satisfer les necessitats dels seus clients i consumidors finals amb productes d'alta qualitat, atractius dissenys i preus competitius.

És l'empresa joguetera de capital 100% espanyol més gran en valor de vendes retail. De fet, IMC Toys està dins del Top 20 en l'àmbit europeu, ocupant la 16a posició. Al nostre país, IMC Toys ostenta la vuitena posició del rànquing d'empreses del sector, actualment amb una quota de mercat del 3,3% i sent l'empresa que més creix del top 10. Ha sabut reinventar-se a si mateixa gràcies a la il·lusió i el treball de les persones que la formen. De fet, en comparació amb altres fabricants de joguines que existien a principis dels anys 80, IMC és un cas excepcional de supervivència i reinvenció. Presenta un constant creixement en vendes: 94 milions d'euros en 2017; 105, en 2018, i 120, en 2019 (el 75% en el mercat internacional) "L'èxit d'IMC Toys consisteix, resumeix Ventura, en la "persistència". "No tot surt bé sempre; si caus, t'aixeques ets treus la pols i continues. Hem crescut i també hem tingut etapes de decreixement, encara que no gaire intenses, però la clau es no rendir-te mai", afegeix. Altres factors importants són l'aposta constant per la innovació i la reinversió i comptar a la"il·lusió i el treball de les persones que en formen part". L'empresa afronta l'actual etapa amb confiança. "Veiem que s'estan recuperant una part de les vendes perdudes, millor del que pensaven fa només un mes", diu Ventura. Té una posició sòlida i amb recursos. També ha comptat sempre amb el suport de la banca. En aquest aspecte, destaca la relació de fa més "trenta-cinc anys" que manté amb el BBVA (van iniciar la relació quan encara era el Banco Bilbao). És una entitat, diu, que "sempre ha respost a les nostres necessitats". "No només el BBVA, sinó la banca en general, ha reaccionat molt de pressa davant una crisi inesperada amb ajudes a empreses a través del crèdit ICO", comenta.IMC Toys compta amb la col·lecció més popular de nines, els Bebès Llorones (Cry Babies), que s'han alçat com la nina més venuda d'Europa i els Estats Units en 2019. Li segueix molt de prop el seu germà petit, Bebès Llorones Llàgrimes Màgiques, col·lecció de nines de menor grandària. Univers que es veu reforçat per la reconeguda webserie Bebès Llorones Llàgrimes Màgiques que pot seguir-se a través de Youtube, la qual ha aconseguit més de 800 milions de reproduccions des del seu llançament fa dos anys.

IMC Toys, dins del seu projecte d'expansió i internacionalització, disposa en aquest moment de filials pròpies a Hong Kong, Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia, Portugal i la Xina. El juliol de 2017, es va obrir una nova filial als EUA. És present en més de 60 països i tots ells mercats de vital importància per a l'estratègia d'expansió de l'empresa, la qual cosa permetrà que aquesta llista s'ampliï en un futur molt pròxim amb l'obertura de noves filials en el món. L'obertura de l'oficina internacional de Hong Kong en 2001, actualment amb més de 1.000 m?2;, ha permès garantir amb èxit el desenvolupament final i la fabricació de nous productes.

A més, l'obertura de les oficines d'IMC Toys a la Xina ha assegurat des del seu inici la supervisió del control de qualitat amb èxit. Any rere any, les exportacions d'IMC a tot el món han augmentat a gran escala arribant a representar el 75% de les vendes totals d'IMC en 2019. El departament de M+IDI (màrqueting, recerca, desenvolupament i innovació) és l'encarregat de donar forma a la idea inicial de producte i de convertir-la en una realitat treballant amb les últimes tecnologies a través dels equips d'enginyeria i disseny industrial. Gràcies a aquesta capacitat innovadora la col·lecció de productes de la marca IMC han anat creixent substancialment amb diverses novetats cada any.