Kymatio utilitza la plataforma SaaS que permet la gestió del ciberrisc dels empleats. Kymatio utilitza la plataforma SaaS que permet la gestió del ciberrisc dels empleats.

Banc Sabadell i JME Ventures entren a la "startup" Kymatio

Redacció

19.06.2020 | 19:45

Kymatio, la plataforma SaaS que permet la gestió del ciberrisc dels empleats, ha incrementat un 40% la seva primera ronda d'inversió per encabir-hi dos nous socis, BStartup de Banc Sabadell i el fons JME Ventures, que se sumen així a la ronda liderada per The Crowd Angel, una inversió que ja comptava amb grans suports...