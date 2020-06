Cecot demanda a l'Estat per no retornar el sobrecost del Castor

L.M.A.

18.06.2020 | 20:33

La patronal egarenca Cecot ha anunciat que presentarà davant el Tribunal Suprem una demanda d'execució de sentència contra el Govern perquè retorni als consumidors de gas el reintegrament del sobrecost del magatzem Castor que ha destinat a Enagás, encarregada de dur a terme el segellament. L'organització va informar ahir en un comunicat que demanarà a l'alt tribunal que es compleixi la sentència perquè l'Estat retorni l'import suportat entre el 2014 i el 2018 pels consumidors de gas en concepte de manteniment de les instal·lacions gasistes Castors, situades enfront de la costa de Vinaròs (Castelló). La patronal critica la decisió de l'Executiu de destinar els prop de 34,5 milions d'euros en sobrecostos a "millorar altres infraestructures gasistes". En opinió de la patronal terrassenca, "aquesta decisió, a més d'injusta, no obeeix ni als fonaments de la nostra demanda, ni al mandat judicial de la sentència del Tribunal Superior que no és ni més, ni menys, que el de retornar als consumidors de gas tot el sobre cost que van haver de suportar entre els anys 2014 i 2018 per una incorrecta gestió de l'Estat", afirma Antoni Abad, president de la Cecot, que recorda que "els consumidors més intensius de gas són empreses i els estan dient que aquells diners de més que van pagar per una infraestructura fallida, que no va millorar el servei que van rebre durant aquell període, ara en comptes de retornar-l'hi l'utilitzaran per a altres finalitats que desconeixem les que són, i de les quals no sabem si es podran beneficiar".

resposta a erc

Finalment recorda que, en una resposta escrita remesa al grup parlamentari d'ERC al febrer, el Govern va informar que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va exigir en 2019 el reintegrament al sistema gasista de les quanties abonades i que va quantificar en 209,7 milions d'euros d'Escal, 34,6 milions d'euros d'Enagás i 141,2 milions d'euros a entitats financeres.

No obstant això, l'Executiu no va explicitar, segons l'organització, que s'hagués dut a terme el reintegrament al sistema gasista dels 4,5 milions d'euros pagats a l'empresa Escal UGS en 2016 o els 141,2 milions cobrats per les entitats financeres. La Cecot va impugnar les Ordres Ministerials per als exercicis 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 aprovades en el desenvolupament del Reial decret llei 13/2014 on es preveia, per via dels peatges del sistema gasista, recaptar les quanties necessàries per als costos de conservació i manteniment de les instal·lacions del magatzem Castor, així com per a sufragar part dels 1.350 milions d'euros.

quatre impugnacions

El Tribunal Suprem ha donat la raó a la totalitat de les quatre impugnacions de les Ordres Ministerials relatives als costos de les instal·lacions del magatzem Castor, totes amb un veredicte positiu per a la Cecot. La diferència de la decisió de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem per a la segona sentència, en relació amb la primera, va ser que s'obligava el Govern d'Espanya a reintegrar al sistema gasista no sols la quantia relativa a l'import del manteniment i operativitat d'Enagás Transport SAU de 2016 (15,7 milions d'euros), sinó que a més el Suprem obligava també a retornar la primera quota anual (80,6 milions d'euros) de retorn del crèdit de 1.350 milions d'euros que l'anterior Govern central va autoritzar a pagar a la exconcessionària Escal UGS, i l'import en concepte de costos de manteniment per part d'Escal UGS (4,5 milions d'euros) entre el 3 d'octubre i el 30 de novembre de 2014. La tercera i la quarta sentència guanyades per la Cecot, continuen obligant el Govern a retornar al sistema gasista la quantia relativa a l'import del manteniment i operativitat d'Enagás Transport SAU, així com a retornar la segona (80,6 milions) i la tercera (80,6 milions)quota anual dels 1.350 milions d'euros.