David Urbano, Anna Canela, Benjamí Puigdevall i David Arranz, durant la presentació. David Urbano, Anna Canela, Benjamí Puigdevall i David Arranz, durant la presentació.

CaixaBank converteix imagin en una plataforma per joves

Redacció

17.06.2020 | 20:44

aixaBank ha transformat imagin, el banc només mòbil líder a Espanya entre el públic jove, en una plataforma digital dedicada a la creació de serveis digitals per a joves, tant financers com no financers. L'objectiu del projecte és impulsar el creixement i la fidelització dels clients més...