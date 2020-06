Els concessionaris aplaudeixen el pla d'ajuda a l'automoció

L. M. Andrés

16.06.2020 | 20:46

El Govern ha presentat un pla de suport al sector de l'automòbil per ajudar la indústria de l'automoció del país a sortir de la crisi provocada pel coronavirus. Dels 3.750 milions d'euros destinats al pla, 250 milions serviran per a incentivar la demanda de vehicles nous, sigui com sigui la seva tecnologia automotriu, mitjançant ajudes directes al comprador. A aquests, el sector sumarà altres 250 milions mitjançant descomptes obligatoris. Malgrat que es va anunciar que es podria optar a les ajudes a partir d'ahir no estaran disponibles fins que es produeixi la publicació del pla en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tret que el mateix document especifiqui que entra en vigor amb efecte retroactiu al 16 de juny. Així, els interessats a fer-se amb un nou cotxe podran beneficiar-se amb fins a 1.600 euros de descompte per a un cotxe dièsel, fins a 2.000 per a un híbrid o 5.000 per a un elèctric o híbrid endollable amb més de 40 quilòmetres d'autonomia. Els concessionaris terrassencs es mostren optimistes davant una mesura de suport per al sector (clau per a l'economia espanyola en suposar un 10% del PIB) en un dels seus moments més febles quan al volum de les vendes, amb caigudes constants en el període anterior a l'estat d'alarma i agreujats ara per la pandèmia. Joaquim Badia, gerent de Stern Motor, concessionari de Mercedes, va assegurar ahir a Diari de Terrassa que "en global em semblen bones mesures, bàsicament perquè són a llarg termini, ja que es desenvoluparan durant els anys 2020 i 2021 i això et dóna certa tranquil·litat i et permet fer una estratègia a mitjà i llarg termini. En altres ocasions, les ajudes eren fins que s'esgotaven els fons i no sabies mai quan passaria això". Badia es mostra convençut que aquest pla reactivarà el sector perquè "és positiu per a tothom". Destaca el fet que hagi estat pactat entre les patronals del sector i el Govern i que això es nota en algunes de les condicions del programa.

kmo, la gran novetat

"Per primera vegada s'inclouen els vehicles de KMO (des de gener de 2020) que són molt importants per arribar als objectius de les marques. Les ajudes sempre havien estat per vehicles sense matricular i segur que Faconauto ha posat sobre la taula aquest assumpte perquè coneix les necessitats dels concessionaris". Badia també destaca que el programa no només busca la renovació del parc, amb la qual cosa s'avançarà en matèria de medi ambient, sinó també per la renovació del sector, com el foment dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Per la seva banda, Àlex Vert, directiu de Vallès Car Holding, assegura que el nou pla destinat a l'automoció "és una bona notícia perquè ajudarà a dinamitzar les vendes i és un estímul molt important per renovar el parc. Ajudarà a treure molts cotxes molt contaminants i anar en la direcció d'un sector més sostenible".

Àlex Vert recorda que el sector de l'automoció demanava un pla d'aquest tipus feina temps però diu que és aviat per saber fins a quin punt pot esmorteir la caiguda de vendes, que el sector xifra aquest any sobre el 40% enguany. "És prematur per fer un càlcul però segurament pot ajudar que la caiguda no sigui tan severa".