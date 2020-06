CaixaBank converteix imagin en una plataforma de serveis digitals

17.06.2020 | 12:29

CaixaBank transforma imagin, el banc només mòbil líder a Espanya entre el públic jove, en una plataforma digital dedicada a la creació de serveis digitals per a joves, tant financers com no financers. L'objectiu és impulsar el creixement i la fidelització dels clients més joves, que estan especialment interessats a fer servir les noves tecnologies en la vida diària i en els projectes de futur.

Des del punt de vista d'usuari, la transformació d'imagin es fa especialment visible en tres aspectes: l'oferta de productes, que passa a incloure serveis financers i no financers i que pot variar en funció de la vinculació del client; el model de relació, atès que per donar-se d'alta ja només caldrà baixar l'aplicació i registrar-se amb el correu electrònic; i la gamma d'aplicacions mòbils disponible, que s'ha ampliat per acompanyar els clients des de la infància amb tres apps totalment noves (imaginKids, imaginTeens i imagin).