La pandèmia impulsa el projecte de reestructuració de botigues d'Inditex

Redacció

10.06.2020 | 20:03

nditex va perdre 409 milions d'euros en el seu primer trimestre fiscal i les seves vendes van caure un 44% a causa del covid-19, en els quals han estat els pitjors resultats de la història del grup, que invertirà mil milions per a l'impuls de l'activitat " on line". La situació derivada de la pandèmia provoca que el gegant tèxtil avanci el seu procés de digitalització, tancant botigues i avançan en la venda "on line". Inditex, que ahir va presentar els comptes del seu primer trimestre fiscal (febrer-abril) a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha destacat que malgrat haver arribat a tenir fins al 88% de les seves botigues tancades a causa de la pandèmia del coronavirus, les seves vendes únicament van baixar un 44% interanual.

Al mateix temps, les vendes "online" van créixer un 50%, en el trimestre, amb un increment del 95% a l'abril respecte a l'any anterior. En l'actualitat suposen el 14% del total de la facturació.

La companyia ha decidit provisionar 308 milions d'euros per a l'execució del pla d'impuls a "on line" i actualització de botigues.

El marge brut es va situar en el 58,4% de les vendes (enfront del 59,5% de fa un any), la qual cosa, segons el grup, reflecteix la capacitat de reacció del seu model de negoci per a ajustar-se a la demanda, amb un inventari que a tancament del trimestre va ser un 10% inferior al de l'exercici anterior.

Les despeses operatives es van aconseguir reduir en un 21% i la posició financera neta es va situar en 5.752 milions d'euros, enfront dels 6.660 de fa un any.

A més dels resultats, Inditex ha presentat la seva actualització estratègica fins a 2022 que inclouen invertir uns mil milions en l'àmbit digital, amb l'objectiu, entre altres, que les vendes "on line" aconsegueixin més del 25% del total en 2022.

El grup ha decidit accelerar la seva estratègia de digitalització i de reorganització de la xarxa comercial, un procés en el qual porta ja anys treballant. Consisteix bàsicament a tancar les botigues més petites i obrir altres més grans, més modernes i digitalitzades. En concret, el grup preveu clausurar entre 1.000 i 1.200 establiments enguany i el que ve, dels quals entre 250 i 300 estan a Espanya.

També s'obriran altres botigues de major grandària, encara que serà en menor número, 450. Això no significa que Inditex vagi a perdre espai comercial. Compensant els tancaments amb les obertures, la superfície comercial total creixerà un 2.5%, segons ha anunciat el gegant tèxtil.w

I