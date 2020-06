El confinament consumeix els estalvis

Redacció

04.06.2020 | 20:31

Un estudi internacional d'Open Evidence, una spin-off de la UOC, sobre els efectes de la Covid-19 a Espanya, Itàlia i el Regne Unit revela que un 36 % dels espanyols ha consumit els seus estalvis durant un mes de confinament i que la majoria té por i una visió negativa del futur: el 92 % dels espanyols tem una depressió econòmica, el 63 % espera que l'any 2021 sigui pitjor que el 2020 i, també, un 63 % té por que hi hagi restriccions permanents de drets i llibertats. L'estudi, basat en la recopilació de diverses dades d'un mateix grup de persones, d'entre 18 i 75 anys, d'Espanya, Itàlia i el Regne Unit, ha dut a terme tres onades consecutives d'enquestes.

Les dades revelen que la pandèmia altera el comportament de la població. En l'àmbit socioeconòmic, un 36 % dels espanyols ha consumit els seus estalvis durant un mes de confinament; a més, el 41 % ha disminuït el consum de productes culturals i el 58 % ha reduït l'activitat de networking, clau per a la seva carrera i les seves oportunitats laborals futures. En altres àmbits, un 23 % dels enquestats ha informat que té un comportament de més risc, com ara sexe sense protecció, menys adherència a tractaments mèdics o consum excessiu d'alcohol i menjar, i que fa una vida menys saludable.

El cofundador d'Open Evidence i professor dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicacio de la UOC Francisco Lupiáñez afegeix que, mentre que el discurs dominant deia que la Covid-19 no feia distincions socials, la nostra societat desigual ha fet que algunes persones paguin un preu més alt que altres. «Les dones, en particular, han pagat més, perquè han fet una part aclaparadora de la feina no remunerada. Altres grups vulnerables són les persones que viuen en espais limitats o que tenien uns estalvis limitats», assenyala.

Invertir, comprar una casa, administrar o obrir un negoci són accions que exigeixen apostar pel futur. La societat està disposada a apostar en un procés de desconfinament gradual? Per als investigadors, els signes no són gens encoratjadors. A l'Estat espanyol, segons la tercera enquesta, el 63 % dels ciutadans pensa que l'any 2021 serà pitjor que el 2020.

depressió econòmica

Segons les dades obtingudes, la por envaeix la vida dels ciutadans i els atrinxera en una sensació de temor en els tres països. A l'Estat espanyol, un 92 % de les persones espera una depressió econòmica, un 63 % tem que hi haurà restriccions permanents de drets i llibertats i un 91 % pensa que hi haurà un segon brot de la malaltia.

«Individualment, la por està associada a l'estrès i soscava la nostra facultat de raonament, cosa que ens pot portar a cometre més errors», adverteix Lupiáñez. «El confinament posa en risc la salut mental, redueix la capacitat per prendre decisions racionals i crea un clima descoratjador d'expectatives pessimistes i temors generalitzats», afegeix. Per això, l'investigador considera que s'hauria de reiniciar el teixit social i reduir la incertesa per evitar eleccions i comportaments equivocats. «Els governs han de restaurar la confiança i l'esperança de la societat», afirma.