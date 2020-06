La majoria de les perruqueries treballa per sota del 33% de la seva capacitat

Gairebé el 60% de les perruqueries catalanes treballa per sota del 33% de la seva capacitat

La crisi del coronavirus

04.06.2020 | 12:40

Gairebé el 60% de les perruqueries catalanes treballa per sota del 33% de la seva capacitat, segons l'Aliança per la Baixada de l'IVA al 10% a les Perruqueries, que considera que la desescalada "està arruïnant" aquest sector. L'entitat ha realitzat un estudi sobre el sector quan aquesta setmana es compleix el primer mes de l'inici de la desescalada, ja que el passat 4 de maig va arrencar la fase zero a tot Espanya.

Segons un comunicat de l'associació, l'estudi, en què han participat més de 300 perruqueries catalanes, indica que el 61,30% de les perruqueries han obert amb menys del 33% del seu personal, atès que només podien reiniciar la seva activitat amb un 30% de l'aforament de l'establiment. El 54,92% considera bastant o molt difícil assumir les despeses de les compres de guants, màscares o sistemes de protecció, majoritàriament d'un sol ús, i la necessitat d'atenció personalitzada de cada treballador a cada client és molt difícil per al 51,68%.