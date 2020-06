CaixaBank signa un acord amb IBM Services per accelerar la seva transformació en "cloud computing"

04.06.2020 | 13:02

CaixaBank i IBM Services (NYSE:IBM) han assolit un acord per accelerar la transformació del banc basada en cloud computing i impulsar el desenvolupament de solucions digitals innovadores que millorin l'experiència d'usuari dels serveis financers de l'entitat.

CaixaBank utilitzarà tecnologies com IBM Cloud Pak for Applications sobre la plataforma d'estàndards oberts Red Hat OpenShift per gestionar aplicacions i càrregues de treball durant tot el seu entorn tecnològic. Així mateix, l'entitat financera continuarà aplicant la intel·ligència artificial en diversos serveis. Paral·lelament, al centre d'innovació que ambdues companyies impulsen conjuntament, se seguirà investigant sobre tecnologies com la computació quàntica i el blockchain. CaixaBank i IBM preveuen també cocrear noves solucions que ajudin a processar un enorme nombre de transaccions en un entorn obert, segur i escalable, a la vegada que proporcionen un millor servei als clients.