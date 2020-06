La venda "on line" ha crescut per l'impacte de la Covid-19. La venda "on line" ha crescut per l'impacte de la Covid-19.

BBVA ajuda amb professionals experts a afrontar el nou futur

Redacció

03.06.2020 | 20:19

a crisi del coronavirus ha portat uns canvis en els hàbits del consumidor que han vingut per a quedar-se, ja no ho dubte ningú. I això, fa que el sector empresarial hagi de reinventar-se en un nou entorn marcat per la incertesa. Per tot això, les empreses han d'adaptar els seus negocis a aquesta nova realitat, i no...