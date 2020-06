Catalunya reclama 7.500 milions d'euros dels ajuts d'Europa per salvar almenys 90.000 llocs de feina a Catalunya

Aquest any 2020 es preveu que la facturació directe del sector turístic caurà uns 15.000 milions d'euros a Catalunya.

La crisi del coronavirus

03.06.2020 | 13:01

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha demanat 7.500 milions d'euros d'ajuts directes per reactivar el sector turístic català que permetrien salvar almenys 90.000 llocs de feina. Així ho ha explicat durant una compareixença avui al Parlament on ha donat a conèixer algunes dades de l'impacte sobre l'economia catalana derivat de la crisi del turisme per la COVID-19.

Chacón ha explicat que «a Catalunya, a partir de la declaració de l'estat d'alarma del passat dia 14 de març, el conjunt del sector turístic s'ha vist abocat a una absoluta i total paràlisi. El sector turístic ha patit moltíssim i aporta el 12% del PIB i el 14% d'ocupació» i ha anunciat que «des del Govern activarem properament una segona línia d'ajuts directes dotada de 10 milions d'euros».

Segons la titular d'Empresa i Coneixement, «aquest any 2020 es preveu que la facturació directe del sector turístic caurà uns 15.000 milions d'euros. Proposem cobrir el 50% d'aquesta pèrdua d'ingressos amb recursos públics a través d'ajuts directes. Per reactivar el sector turístic català i evitar el tancament de moltes petites i mitjanes empreses, farien falta 7.500 milions d'euros. El pla de recuperació anunciat per la UE anuncia uns 750.000 milions d'euros i les primeres estimacions plantegen que 145.000 es destinarien a Espanya. D'aquests, el comissari Breton apuntava que entre el 20% i el 25% s'hauria de destinar al sector turístic».