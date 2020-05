Suport del Consell Comarcal

29.05.2020 | 04:00

Davant l'anunci de tancament de les plantes, el govern del Consell Comarcal del Vallès Occidental lamenta la decisió de Nissan de tancar les seves plantes de Barcelona, incloent la de Montcada i Reixac i s'ha posat a disposició de l'ajuntament d'aquest municipi per a les accions que calgui emprendre. Des del Consell Comarcal es vol mostrar el suport i solidaritat a tots els treballadors i treballadores de Nissan i expressar la preocupació per les conseqüències que aquesta decisió portarà a Catalunya i al Vallès Occidental amb afectació a 3.000 llocs de treball directes però també amb afectació al conjunt d'empreses proveïdores i empreses auxiliars. El Consell Comarcal insta el Govern de la Generalitat i el govern de l'Estat a promoure totes les accions necessàries per interpel·lar la direcció de Nissan i exigir el compliment dels seus compromisos així com perquè s'emprenguin totes les accions necessàries per preservar l'activitat industrial de la comarca i de Catalunya.