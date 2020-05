Protesta davant la delegació del SEPE de treballadors en ERTO que no cobren

J. A.

25.05.2020 | 21:21

Un grup de treballadors afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) de força major i que encara no han cobrat l'atur han protestat ahir, al llarg de tot el dia, per la lentitud amb què s'estan gestionant aquestes prestacions davant de la delegació a Barcelona del SEPE, el servei estatal d'ocupació, concretament al Parc del Nord. En el moment de major intensitat s'han concentrat fins a 50 persones en un acte impulsat per la terrassenca Laura Guillén, que ja fa un mes va crear un grup de "whatsApp" per coordinar la protesta de milers d'afectats. Laura ha tingut l'ajut de Tonyo, John Eduard i Montse en aquesta iniciativa que ha volgut visibilitzar una problemàtica que està provocant situacions molt complicades.

Els manifestants, que portaven màscares i mantenien la distància de seguretat per evitar la propagació del coronavirus, portaven pancartes amb lemes com "Som aquí perquè ens han deixat enrere".

Laura Guillén es mostrava molt satisfeta de l'acció. "No hi havia banderes, ni cap mena de relació amb forces polítiques. Ha estat un acte de protesta en el que volíem donar a conèixer aquesta situació". Les dependències del SEPE estan tancades. Només hi havia un guarda de seguretat. No s'han produït incidents, malgrat que forces de Mossos d'Esquadra estaven vigilant la protesta.

"Un cop més, hem pogut constatar", diu Laura Guillén "que hi ha molta gent en aquesta situació. Moltes persones que passaven per aquí ens han comentat que molts familiars o amics es trobaven en la mateixa situació".

col·lapse

Aquesta terrassenca de 34 anys destacava el cas d'una jove que estava fent gimnàs al Parc del Nord, que s'ha apropat i després d'anar a casa a canviar-se s'ha afegit a la protesta.

L'allau d'ERTO per l'aturada a causa de la Covid-19 ha portat pràcticament al col·lapse al SEPE, el que s'ha traduït a Catalunya en retards en el reconeixement del dret a la prestació que estan deixant encara sense cobrar als entre 70.000 i 80.000 treballadors, el que situa en una situació crítica a les famílies que depenen d'aquest ingrés.

Malgrat que el Govern ha posat en marxa l'anomenada nòmina contínua, que permet agilitzar el cobrament del subsidi un cop reconegut el dret, els sindicats han advertit que la bola de la tramitació dels ERTO pot fer-se més gran perquè la desescalada afegirà més càrrega de treball al SEPE.

darreres xifres

Només a la província de Barcelona, el SEPE ha vist com a l'abril es disparava un 650% el volum de tramitació d'expedients, segons ha subratllat el representant sindical, que afirma que les plantilles s'han reforçat però no prou com per poder fer front a aquest allau de treball.

La crisi del coronavirus ha provocat la presentació d'un total de 97.538 expedients de regulació temporal d'ocupació a Catalunya que han deixat a l'atur temporal un total de 718.825 persones. El 93,5% dels expedients presentats ho són per força major, i que afecten al 84,6% dels treballadors.