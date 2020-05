Acció de protesta dels comités de Nissan demà a Barcelona

25.05.2020 | 13:35

Els comitès d'empresa de Nissan estan preparant una acció per reivindicar el futur industrial i dels llocs de treball de les fàbriques que la multinacional té a Catalunya, una acció que tindrà lloc demà a les vuit de la tartda a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Amb aquesta acció pretenen denunciar la situació d'incertesa en què es troben les plantilles de Nissan, a l'espera que la multinacional aclareixi els seus plans de futur, ja que hi ha en risc més de 20.000 llocs de treball.

Aquest matí, els comitès de Nissan s'han reunit per videoconferència amb el secretari general d'Indústria del Ministeri d'Indústria. En aquesta trobada han exposat els objectius de la seva lluita i la necessitat d'anar tots a una per forçar la multinacional a apostar per les plantes que té a Catalunya i al conjunt de l'Estat.