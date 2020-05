El conseller el Homrani aposta per "seguir treballant" per mantenir la planta de Nissan a la Zona Franca. El conseller el Homrani aposta per "seguir treballant" per mantenir la planta de Nissan a la Zona Franca.

El Govern demana "no donar per fet" el tancament de Nissan

Redacció

15.05.2020 | 21:13

El conseller de Treball, Chakir el Homrani, va demanar ahir "no donar per fet" el tancament de la planta barcelonina de Nissan i va prometre que "investigarà a fons" si la companyia ha vulnerat el dret a vaga dels treballadors amb el nou expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO). "No toca...