Suport del BBVA i els seus treballadors a 500 nens catalans vulnerables

La crisi del coronavirus

12.05.2020 | 12:53

Prop de 500 nens en risc d'exclusió social reberen ajudes per aliments gràcies a l'aportació de 48.000 euros que el BBVA i els seus empleats han destinat al projecte "Al teu costat" de Save the Children. Amb aquesta ajuda, el banc pretén mitigar l'impacte econòmic que la Covid-10 ha provocat a Barcelona i a Lleida entre la població més vulnerable. Gràcies a aquesta iniciativa impulsada per l'ONG amb l'ajuda dels fons de BBVA, s'ofereix atenció integral a nens i famílies en situació d'emergència per aquesta crisi sanitària. Del total de l'aportació, 37.500 euros es destinaran a 375 nens de Barcelona; 4.000 euros a 40 joves de Montornès del Vallès; 1.500 a 15 nens de Canovelles i 5.000 euros a 50 nens de Lleida.