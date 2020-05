Instal·lacions del Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa. Instal·lacions del Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa.

El sector de l'Audiovisual signa un manifest per mantenir llocs de treball

Jordi Guillem

12.05.2020 | 04:00

Més de 500 empreses del sector de l'Audiovisual de Catalunya i de la resta d'Espanya han signat un manifest on proposen mesures al Govern central i a la Generalitat de Catalunya per evitar la destrucció de llocs de treball i que es posi en risc el conjunt d'empreses del sector. Es tracta d'empreses que no poden exercir la seva...