Cecot demana un rescat empresarial 

Redacció

09.05.2020 | 04:00

El govern espanyol ha de rescatar el teixit productiu, principalment les pimes i els autònoms, per garantir la reactivació i recuperació de les empreses i de l'ocupació, encara que per fer-ho hagi de ser intervinguda per la Unió Europea. Aquesta frase recull de manera precisa el posicionament de la patronal terrassenca Cecot en relació a l'actual situació de crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19.

La patronal egarenca entén també que si el govern actua de forma decidida i contundent contra el frau fiscal i la corrupció, podria aflorar una part significativa dels recursos que necessita per pal·liar els efectes de la crisi econòmica. Cecot ha elaborat tot un seguit de propostes amb la voluntat d'ajudar a les administracions públiques a prendre decisions que ajudin de manera efectiva a la reactivació i recuperació de les empreses i de l'ocupació.

Cecot va valorar ahir les previsions econòmiques presentades per la Comissió Europea, que estima que el panorama que deixarà la pandèmia serà devastador. "Es preveu que la caiguda mitjana del PIB a la zona euro serà del 7,7% durant l'any 2020 i a Espanya les coses encara seran pitjors, ja que es preveu que la contracció del PIB sigui del 9.4%". Les previsions de la Comissió Europea situen l'atur a prop del 20% i el deute públic en el 116% del Producte Interior Brut. "Són unes dades macroeconòmiques alarmants per a les empreses i l'ocupació", assegura la patronal.

Cecot no s'està de fer una clara consideració molt crítica cap a la posició econòmica del Govern central. "Amb aquestes dades caldria pensar que el govern espanyol està fent alguna cosa per minimitzar els efectes de la crisi, però després d'analitzar les mesures preses fins avui, des de Cecot podem afirmar que no. Les decisions que s'han pres en matèria econòmica, fiscal i laboral són tímides i insuficients".

la magnitud de la crisi

La patronal afegeix en el seu comunicat: "Sembla que el govern no ha pres consciència de la magnitud de la crisi o bé que no té instruments per afrontar-la, com a conseqüència de les decisions preses durant moltes dècades anteriors i que han afavorit economies extractives o han practicat un capitalisme d'amics en detriment de l'economia productiva".

Pel que fa a les propostes, que enviarà a totes les administracions públiques, Cecot planteja com a primera mesura que el govern espanyol rescati el teixit productiu tal com va fer amb el sistema financer arran de la crisi de l'any 2008. No qüestionen que la banca sigui "imprescindible" per al sistema econòmic, però entenen que "les empreses ho són encara més, ja que sense empreses no hi ha ocupació, ni riquesa, ni prosperitat social. Cecot considera que "és un deure moral que el Govern rescati les empreses, sobretot les més vulnerables, les pimes i els autònoms. I creuen que ho ha de fer "amb ajudes a fons perdut, com estan fent països com Alemanya, el Regne Unit o els Estats Units".

ajudes o rescat

L'alternativa que planteja Cecot a les ajudes és el rescat. "Si el Govern no disposa dels recursos necessaris, la seva obligació és recórrer al mecanisme de la intervenció de la UE per garantir que arribin els recursos". Aposta també Cecot pel manteniment dels ERTO durant tot el 2020, simplificant el procediment administratiu perquè l'empresa pugui actuar de manera àgil. I demana també una revisió d'una política energètica "que penalitza les empreses i els consumidors"

Reclama que la Generalitat no apugi impostos

La patronal terrassenca Cecot considera que l'aprovació de la pujada de l'IRPF i de l'Impost sobre Succecions i Donacions en la Llei d'acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat és una mesura desafortunada pel contingut i pel moment. I demana al govern català que deixi sense efecte aquest increment. "Amb l'actual situació de pandèmia i davant les dificultats econòmiques que es plantegen per a tothom ara i en els propers mesos, cal actuar en coherència amb el context i no incrementar la pressió fiscal", assevera la patronal egarenca. Des de Cecot ja es va qüestionar a finals de desembre, quan tan sols era un projecte, el preacord del Govern amb el grup parlamentari d'En Comú Podem per un increment d'impostos. Entenia l'entitat que el que es plantejava era un greuge comparatiu molt important pels ciutadans i les empreses catalanes, al límit en alguns casos d'haver de fer front a tants impostos. Cecot adverteix que "Catalunya és la Comunitat Autònoma amb més impostos propis i amb els tipus impositius més elevats". I entén que l'increment de taxes que es planteja va fent perdre una competitivitat que "avui més que mai, és imprescindible".