Cecot demana que el Govern espanyol rescati empreses

La crisi del coronavirus

08.05.2020 | 12:15

El govern espanyol ha de rescatar el teixit productiu, principalment les pimes i els autònoms, per garantir la reactivació i recuperació de les empreses i de l'ocupació, encara que per fer-ho hagi de ser intervinguda per la Unió Europea. Aquesta és una de las peticions que realitza la patronal terrassenca Cecot després de conèixer les previsions de la Comissió Europea respecte a la caiguda del PIB espanyol a causa de la pandèmia de coronavirus.

La Cecot ha elaborat un conjunt de propostes amb la voluntat d'ajudar a les administracions públiques a prendre decisions que ajudin "de manera efectiva" a la reactivació i recuperació de les empreses i de l'ocupació. Per la patronal, "si el govern actua de forma decidia i contundent contra el frau fiscal i la corrupció podria aflorar una part significativa dels recursos que necessita per pal·liar els efectes de la crisi econòmica".