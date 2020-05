El BBVA Research preveu un retrocés del PIB del 8% al 2020 i una recuperació del 5,7% al 2021

L'alimentació és un dels sectors que menys s'està veient afectat per la pandèmia de la Covid-19.

08.05.2020 | 15:39

Segons l'observatori regional de BBVA Research estima que la variació del PIB espanyol passarà a ser negativa aquest any 2020, amb una caiguda del 8% interanual davant d'un creixement anteriorment previst de l'1,6%. El motiu és la reducció de l'activitat econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19 i de les mesures de confinament establertes per tal de frenar el contagi. Aquesta situació, estima BBVA, podria dur a una taxa d'atur superior al 20% aquest any.

Pel que fa a les previsions de cara a l'any 2021, gràcies a la recuperació que s'espera de l'economia mundial i a les crítiques impulsades per les institucions europees i pel Govern espanyol, el creixement del PIB nacional podria arribar fins al 5,7% interanual. Segons l'estudi, la recuperació durant l'any 2020 dependrà de la durada de les restriccions, del seu impacte en la capacitat emprada i de les polítiques públiques que es desenvolupin per tal de resoldre-les.