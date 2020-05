Generalitat diu que no llença la tovallola per salvar Nissan

Redacció

06.05.2020 | 04:00

La Generalitat ha insistit en què "no llença la tovallola" en l'intent de salvar les plantes de l'automobilística Nissan a Barcelona, tot i que adverteix de les dificultats que existeixen en un context "d'incertesa "per l'impacte de la Covid-19 i els problemes interns de la multinacional. El secretari general de Treball, Josep Ginesta, va dir ahir en conferència de premsa telemàtica que el Govern, i en concret la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, "fa esforços" per buscar la viabilitat d'aquests centres de producció a través de la seva interlocució amb la companyia nipona.

No obstant, va admetre les dificultats que existeixen, no només pel context actual derivat de la pandèmia, sinó també pel "període convuls" pel qual transita Nissan a escala global, ja que s'està replantejant les seves operacions i abordant una reorganització interna.

Per la seva banda, els sindicats han tornat a reclamar a les administracions espanyola i catalana que "no deixin que més de 25.000 famílies perdin els seus llocs de treball", un nombre que surt de l'afectació directa i indirecta que tindria el tancament de Nissan a Barcelona.

El centenar de treballadors del centre d'estampació de Nissan a Montcada i Reixac va iniciar dilluns una vaga indefinida que busca paralitzar de rebot entre ahir i avui la planta de la Zona Franca, la més important, per falta de subministraments.

pla industrial

Aquest passat dilluns era el dia marcat per Nissan per reiniciar l'activitat en els seus centres de Barcelona després de l'aturada a causa del coronavirus, tot i que a la planta de Zona Franca només s'ha convocat a 900 treballadors de la línia 2, la qual acobla la "pick up" de Mercedes per acabar amb una comanda d'aquesta marca.

Els sindicats preveuen que també es vegi obligat a parar al centre de Sant Andreu de la Barca, que fabrica bastidors. Amb la vaga indefinida, els sindicats volen pressionar la direcció de la multinacional perquè concreti un pla industrial per a Barcelona.