Atenció telefònica per la renda de l'Agència Tributaria

06.05.2020 | 04:00

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ajudarà també aquest any en la confecció de la declaració de la renda, encara que en aquesta ocasió ha de prestar assistència telefònica a causa de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19. Personal de l'ATC es posarà en contacte amb les persones que necessiten assistència personalitzada i que ho sol·licitin al telèfon habilitat per l'Agència Tributària, segons ha informat el departament d'Economia en un comunicat. L'any passat, les 32 oficines de l'ATC van atendre 16.903 contribuents, i aquest any es mantindrà la col·laboració amb l'Agència Tributària, encara que per telèfon. Segons dades de l'Agència Tributària, fins ara s'han presentat a Catalunya a 1,07 milions de declaracions, un 21,2% més que l'any passat a hores d'ara, i ja s'han retornat 472 milions als contribuents catalans.Després de 23 anys c de col·laboració amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària en la campanya de la renda, enguany serà el tercer any que l'ATC ho fa amb personal propi.