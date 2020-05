A la província de Barcelona s'han matriculat 226 vehicles

Redacció

05.05.2020 | 04:00

Les dades han estat catastròfiques com no podien ser d'un altre forma. L'afectació de la pandèmia de coronavirus en l'àmbit econòmic ha estat terrible i en alguns sectors encara s'ha superat aquesta definició. És el cas de l'automoció. Les dades de matriculacions de vehicles han estat històriques. Mai s'havien venut tan poques unitats. Ha estat una caiguda inversemblant. A la província de Barcelona en el mes d'abril s'han realitzat 226 matriculacions per les 11.326 de fa un any, amb una caiguda d'un 98 per cent. Al total de Catalunya, el descens és de 97,7%, amb 335 vehicles venuts.

A Girona, el quart mes de l'any, han estat 35 les matriculaciones, per 1.360 de 2019. A Tarragona 50, per 1.098 de fa un ahy i per últim a Lleida només s'han venut 24 vehicles per 634 de l'abril de 2019.

Des de l'inici de l'any, a Barcelona les vendes han baixat un 47,75 any 23.593 unitats, per les 45.150 de fa un any. A Catalunya, la baixada es d'un 47,3%, amb 30.788.

"L'abril s'ha saldat amb la pitjor xifra de matriculacions dels últims 20 anys. Mai en la història recent del país s'havia registrat una xifra tan baixa de venda de turismes", segons les associacions Anfac (fabricants), Faconauto (concessionaris oficials) i Ganvam (venedors).

Segons fonts del sector, les matriculacions gestionades per la Dirección General de Tráfico a l'abril van correspondre majoritàriament a operacions tancades amb anterioritat, així com a vehicles importats i en menor mesura a vendes per internet.

L'obertura en els pròxims dies dels concessionaris (des ahir ja poden obrir amb cita prèvia els ys de 400 metres quadrats i a partir de l'11 de maig tots, si s'arriva a la fase 1) permetrà registrar més entregues al maig, "si bé les vendes no començaran a recuperar-se fins després de l'estiu i sempre amb xifres inferiors a les registrades el 2019", segons la mateixa font.