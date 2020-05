El Govern destinarà 59 milions a un pla per a l'ocupació

05.05.2020 | 04:00

El departament de Treball de la Generalitat destinarà 59,29 d'euros a un pla de xoc per impulsar l'ocupació en l'àmbit de les petites empreses, els autònoms i la xarxa de l'economia social, que beneficiarà directament 1.500 companyies i 4.300 persones. El departament de Treball activarà entre maig i juny sis línies polítiques d'ocupació creades de manera específica o reforçades "per donar resposta a l'escenari sociolaboral post-Covid", en paraules del conseller. Entre d'altres mesures, s'invertiran 15 milions perquè les entitats locals contractin durant 9 mesos a 1.120 persones que han perdut la feina com a conseqüència del coronavirus o que estan en risc de caure en una situació d'atur de llarga durada. A més, destinarà, 6,5 milions d'euros als ens locals per elaborar plans de reactivació socioeconòmica i s'elevarà fins als 12 milions el pressupost per fomentar el treball autònom entre els més joves com a alternativa laboral. Uns 200 joves rebran un ajut de fins a 10.000 euros com a renda de subsistència.