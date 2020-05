Nou sistema per saber si el client té febre

Redacció

02.05.2020 | 04:00

La multinacional Checkpoint Systems, líder mundial en solucions per al "retail" des de l'origen fins al consumidor, amb seu espanyola a Terrassa, ha desenvolupat un sistema que proporciona alertes ràpides i precises pel que fa a la lectura d'altes temperatures corporals. Aquesta innovació pot instal·lar-se en tots els espais on es preveu que, un cop avancin les diverses fases de la desescalada de la pandèmia, hi pugui haver concentracions de públic o clients, des de comerços, a bancs, passant per estacions de transport com aeroports, trens i autobusos, o bé teatres.

La solució desenvolupada per Checkpoint Systems té el nom d'SmartTemperature, i utilitza sensors d'intel·ligència artificial per mesurar la temperatura facial, impulsats per algorismes d'anàlisi intel·ligents. D'aquesta manera, el sistema aconsegueix avaluar ràpidament i a una distància d'uns quatre metres, si un individu té febre.

L'invent permet saber quina és la temperatura corporal de fins a 10 persones a la vegada, amb una precisió de -/+ 3ºC. La solució pren la temperatura de la cara de l'individu i ajuda a minimitzar falses alarmes. Quan es detecten altes temperatures, el sistema emet una alerta audiovisual que pot visualitzar-se gràcies a una tablet o un ordinador, de manera que els encarregats del comerç, per exemple, podran prendre les decisions que considerin oportunes, en temps real, i així reforçar les mesures de protecció de l'establiment, si cal.

AL NÚVOL

Juntament amb el portal de "software" a través del "núvol" d'internet que també ofereix Checkpoint, anomenat HALO, les empreses poden accedir a l'anàlisi conjunt dels diferents sistemes SmartTemperature que hi hagi instal·lats a la botiga o la oficina.

Aquest avantatge permet analitzar les tendències en totes les ubicacions, i ajuda a complir amb les mesures establertes.

David Pérez del Pino, director general de Checkpoint Systems per a Espanya i Portugal, indica que "la pandèmia de la Covid-19 ha canviat la nostra forma de viure, moure'ns i comprar. Molts negocis s'estan preguntant: "Quines són les millors pràctiques que puc aplicar a la meva botiga, oficina, magatzem i llocs de treball perquè els meus empleats i clients estiguin segurs? Amb alguns negocis tancats i d'altres oberts, molts estan intentant entendre com poden protegir els seus empleats i clients, avui i en el futur". En aquest sentit, el responsable empresarial assenyala que "SmartTemperature proporciona als usuaris lectures de temperatura facial precises i en temps real per identificar i mitigar possibles riscos, i atorga un entorn segur per a tots". Checkpoint Systems és el líder mundial en solucions per a la disponibilitat de la mercaderia en el sector minorista, que abarca la prevenció de la pèrdua desconeguda i la gestió de l'inventari. Com a divisió de CCL Industries, les seves solucions ha estat desenvolupades al llarg de 45 anys.