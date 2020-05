Javier García Cascajero Javier García Cascajero

"Ajudem els clients a fer els seus primers passos en la gestió on line"

02.05.2020 | 04:00

El 63% dels clients de BBVA a Espanya utilitza habitualment canals digitals per a operar amb el banc. No obstant això, alguns d'ells estan accedint per primera vegada a la banca online, a causa de les recomanacions derivades de la crisi sanitària. Javier García Cascajero, Program Manager de Banca i Smart Assistant BBVA...