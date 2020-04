CaixaBank guanya un 83,2% menys en provisionar 400 milions per la pandèmia

30.04.2020 | 12:04

CaixaBank ha obtingut en el primer trimestre de l'any un benefici net de 90 milions d'euros, un 83,2% menys que en el mateix període de 2019, després de realitzar una provisió extraordinària de 400 milions per la COVID-19, i ha deixat sense efecte els objectius financers previstos per 2021 per l'impacte de la pandèmia.

Des de la declaració de l'estat d'alarma i fins el 23 d'abril, més de 147.000 clients han sol·licitat una moratòria i l'entitat ha gestionat 95.000 peticions d'ajornament hipotecari i 125.000 de consum -cada client ha pogut demanar més d'una moratoria-, que afecten una cartera amb un import d'uns 8.500 milions d'euros.

En aquest període, l'entitat ha concedit 14.000 milions d'euros a el sector empresarial, al marge de les línies ICO, destinats al finançament de grans empreses, pimes, autònoms i emprenedors.

Pel que fa a les línies ICO, des de l'inici de la seva comercialització el banc ha tramitat 128.700 sol·licituds per un import de 11.140 milions, dels quals 3.700 milions ja han estat abonats, segons ha informat aquest dijous CaixaBank.