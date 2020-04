Bankia dota provisions pel coronavirus i redueix el benefici un 54% fins març

Redacció

30.04.2020 | 04:00

Bankia ha decidit enfortir el seu balanç, com estan fent els seus competidors, i ha renunciat a una part del seu benefici net trimestral per a destinar 125 milions d'euros a provisions extraordinàries per l'impacte del coronavirus, la qual cosa redueix els seus guanys un 54,14% i les deixa en 94 milions. Sense aquesta dotació, el benefici net hauria baixat un 11,3%, ha explicat aquest dimecres en roda de premsa remota el conseller delegat de Bankia, José Sevilla, que no dubta que la crisi provocada per la pandèmia elevarà la morositat, per la qual cosa haurà de fer més provisions, encara que descarta tancar 2020 en pèrdues.

Sevilla considera, no obstant això, que els ingressos es mantindran perquè encara que el negoci hipotecari i el de consum cauran, el crèdit a empreses creixerà més de l'esperat. El conseller delegat ha reclamat un acord polític que permeti sortir "aviat i ràpid" de la crisi de la Covid-19, al mateix temps que ha insistit en la necessitat d'assegurar les rendes dels qui han perdut la seva ocupació, "sense deixar a ningú enrere", i de conservar el teixit empresarial.

El crèdit a la clientela brut ha tancat el primer trimestre en 121.029 milions d'euros, un 0,3% més que a tancament de 2019, amb una morositat que baixa 130 punts, fins al 4,9% i una taxa de cobertura de saldos dubtosos que millora en 1,3 punts i aconsegueix el 55,3% enfront del trimestre anterior.

Segons explica l'entitat, encara que la Covid-19 ha impactat en la nova producció creditícia de març, el saldo de crèdit a empreses ha crescut un 9,5% interanual. Les formalitzacions d'hipoteques avancen un 5,5% en taxa interanual i les d'empreses, un 10,4%, mentre que en consum el descens és del 13,9%. El procés de desconfinament no serà molt complex en el cas de Bankia, que ha mantingut obertes el 90% de les seves oficines.