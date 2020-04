Naturgy guanya 199 milions en el primer trimestre, un 41,6% menys

29.04.2020 | 11:47

Naturgy va guanyar 199 milions el primer trimestre de l'any, fet que suposa un 41,6% menys en comparació al mateix període del 2019, a causa de la menor retribució de l'activitat de distribució elèctrica a Espanya, a costos de reestructuració i a la crisi sanitària, l'impacte de la qual va ser "limitat" fins al març.

En una comunicació a la CNMV, la multinacional energètica assegura que des de llavors l'impacte de la pandèmia ha estat "notable en la demanda de gas i electricitat a Espanya i Llatinoamèrica", encara que no fa previsions per al conjunt de l'any, en no considerar-ho "possible ni prudent".

No obstant això, Naturgy sí que avança que ha reforçat la seva liquiditat des dels 8.000 milions amb què comptava a finals del 2019 fins als 9.600 milions al tancament del primer trimestre del 2020

Naturgy estima que en termes ordinaris hauria guanyat 305 milions d'euros de gener a març, un 19,1% menys que el 2019, en no comptar costos de reestructuració per valor de 158 milions d'euros.