Cecot denuncia que els crèdits ICO del Covid s'estan obtenint amb avals del 180%

Josep Arnero

25.04.2020 | 07:50

Els crèdits ICO, presentats pel Govern com una de les mesures estrella per ajudar a la liquiditat del teixit empresarial en aquesta crisi del coronavirus està provocant un terrible enuig entre les empreses i autònoms per les dificultats de la seva tramitació i especialment per les condicions dels avals que demanen des del sector bancari. La patronal Cecot denuncia que els crèdits reals d'aquestes operacions s'estan obtenint amb avals del 180%. Remarquen que s'ha fet, millor dit, no s'ha fet una gestió d'aquesta situació entre l'ICO i els bancs, que finalment són les entitats que han de deixar els diners i per fer qualsevol operació requereixin uns avals que impliquen un nivell d'exigència que no s'havia previst en l'anunci d'aquesta mesura.

Per tot axió, Cecot ha tornat a dirigir una carta al president de l'ICO, José Carlos García de Quevedo, per posar en el seu coneixement aquesta situació sobre la tramitació a l'accés de credit i liquiditat de les empreses. El missatge de la banca als sol·licitants és que l'aval de l'Estat té la condició d'aval subsidiari. Sobre aquesta base es fonamenta l'exigència de disposar d'aval de l'empresari per l'import total sol·licitat. Per Cecot, el concepte de garantia subsidiària no s'esmenta en cap de les disposicions que s'han publicat en el BOE.

Aquesta pràctica està generant situacions entre les empreses i autònoms associats a la Cecot on els crèdits d'aquestes operacions s'estan obtenint només amb avals del 180%, (100% aval de l'empresari + 80% aval ICO). Una situació que el teixit empresarial considerara com una mala praxi i que no comparteix, ni tampoc entén. Quan es van anunciar les línies de finançament de l'ICO per part del Govern d'Espanya als autònoms i als empresaris es va entendre que es podien aconseguir aquests préstecs a uns tipus d'interès adequats i sense haver d'aportar garanties, ja que era el Ministeri d'Economia qui mitjançant l'ICO avalava les operacions.

endeutar-se més

Antoni Abad, president de Cecot, es contundent. "En comptes de rebre una ajuda econòmica durant la crisis que estan vivint per fer front a les seves obligacions empresarials, resulta que les empreses i autònoms han d'endeutar-se més amb els avals de l'ICO i les garanties que han de presentar a les entitats bancàries. Els crèdits reals d'aquestes operacions s'estan obtenint amb avals del 180%."

El màxim responsable de la patronal terrassenca afegeix que "veient el que han fet altres països europeus en aquesta qüestió, a criteri de la Cecot l'acompliment de la mesura del Govern d'Espanya, creada per aportar liquiditat i tresoreria a empreses i autònoms, passa per acordar i garantir l'aval a la banca".

Una altra pràctica bancària amb què es troben les empreses, i que la Cecot ja va traslladar tant al Banc d'Espanya com a l'ICO, és que s'estan refinançant operacions en curs perquè es pugui aprofitar la garantia dels avals ICO sense que això aporti cap mena d'avantatge per les empreses. Aquesta pràctica encara s'està donant en determinades entitats, assenyala la patronal.

demores

"Tot plegat, que el que havien de ser crèdits quasi automàtics per l'aval de l'Estat, s'estan demorant un mes, en alguns casos posant en perill la viabilitat de milers d'empreses i el trencament de la cadena de pagaments habitual generant impagats i devolucions innecessàries, l'efecte contrari al que suposem es perseguia amb aquests crèdits", resum Antoni Abad.

"El lideratge es reconeix quan en situacions imprevistes es prenen decisions i s'actua amb celeritat per evitar mals majors" afirma Abad. Denuncia que la burocràcia i el canvi de criteris interns que s'estan donant en el procés de concessió de crèdits no només està endarrerint la concessió en el temps sinó que està incrementant de manera exponencial el grau d'indignació en el teixit empresarial.

"Sembla que no tenen res a perdre mentre que les empreses incrementen el seu nivell d'asfíxia financera", expressa el president de Cecot.