Vaga indefinida des del 4 maig a Nissan de Zona Franca i Montcada

Redacció

24.04.2020 | 04:00

Els comitès d'empresa de Nissan han convocat vaga indefinida a partir del proper 4 de maig a les fàbriques de Zona Franca i de Montcada, coincidint amb la represa de l'activitat productiva a les seves plantes, per exigir a la multinacional un pla industrial futur per als centres de treball que té a Catalunya. No descarten...