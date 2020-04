Carrefour comença a mesurar la temperatura dels seus empleats

La crisi del coronavirus

23.04.2020 | 13:32

Carrefour comença a mesurar la temperatura als seus col·laboradors en els seus centres abans de l'inici de la jornada, com una nova mesura de seguretat i salut. Per a això, utilitza termòmetres infrarojos, una iniciativa se suma a les que ja aplica dins del seu pla de mesures de protecció i que té com a objectiu vetllar per la seguretat dels seus empleats i crear centres de compra segurs.

Pel que fa a les mesures d'higiene i desinfecció que aplica a les seves botigues ha mobilitzat 900 tècnics de neteja per assegurar la desinfecció de cistelles, carros i instal.lacions, impulsa el rentat freqüent de mans, ha distribuït gels i guants per a clients i empleats i practica el contacte zero en els lliuraments a domicili, entre altres.