Condis obre un nou supermercat a Terrassa

16.04.2020 | 13:43

La crisi del coronavirus no ha frenat el pla d'expansió, Condis, que ha inaugurat un nou establiment a Terrassa, amb una superfície de vendes de 300 metres quadrats i amb sis treballadors a la plantilla. El nou punt de venda està situat al Carrer del Bages, número 95, al barri de Can Palet. El nou establiment disposa de seccions com drogueria i perfumeria, congelats, fruiteria, forn de pa, i expositors de carnisseria i xarcuteria. El seu horari comercial és ininterromput de dilluns a diumenge de nou del matí a les onze de la nit originalment, però per la nova disposició municipal, el tancament és a les nou del vespre.

D'altre banda, Condis començarà a mesurar la temperatura dels seus treballadors per detectar de manera preventiva possibles casos de COVID-19 i evitar contagis de manera precoç. Per tal dur a terme aquest control, l'empresa ha instal·lat un sistema de càmeres termogràfiques als seus centres de Montcada i Reixac, Getafe i Mercabarna que permeten conèixer la temperatura corporal de qualsevol persona que entri a les instal·lacions de manera automàtica. En aquests centres hi treballen un total de 757 persones.

Amb la mateixa finalitat, Condis ha distribuït 500 termòmetres d'infrarojos a les seves botigues per tal que tots els treballadors es mesurin ells mateixos la temperatura cada dia en el moment d'entrar a treballar.