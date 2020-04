Cecot insisteix a accelerar el retorn de l'IVA de les empreses exportadores

La crisi del coronavirus

16.04.2020 | 12:54

Cecot ha enviat una carta a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per demanar-li que disposi dels recursos necessaris perquè no es retardi la devolució de l'IVA a les empreses exportadores amb la finalitat de facilitar una major liquiditat per afrontar l'impacte del coronavirus.

En la seva carta, el president de Cecot, Antoni Abad, explicita a la ministra que França i Bèlgica ja han anunciat actuacions en aquest sentit per afavorir la liquiditat del seu teixit empresarial.

Ha recordat que moltes empreses espanyoles tenen relacions comercials amb altres països membres de la UE, que en cada un d'ells s'aplica un percentatge d'IVA diferent i que "les empreses amb un alt percentatge de vendes intracomunitàries i/o exportadores, com és el cas de moltes catalanes, no poden beneficiar-se de les mesures d'ajornaments en el pagament".

Abad defensa que "agilitzant aquestes devolucions sortiria beneficiat" el nostre teixit empresarial, així com les empreses i els treballadors, que estan patint moments difícils per la crisi del coronavirus