La Sirena reconeix l'esforç dels seus mil empleats amb una retribució especial

15.04.2020 | 15:39

La Sirena, cadena espanyola de botigues especialitzades en aliments congelats, ha anat desplegant durant la crisi del COVID-19 una fórmula de gestió que li ha permès seguir endavant amb les seves més de 250 botigues obertes i tots els serveis operatius dia rere dia durant tota aquesta alerta sanitària, així com tenir-ho preparat per a tot el temps que duri la mateixa. La gran feina de tots els més de mil empleats de la Sirena ha fet possible garantir el subministrament de productes als ciutadans amb les majors mesures de protecció. Per aquesta raó, la companyia ha volgut reconèixer tot aquest esforç als seus treballadors de botigues i logística. D'una banda, en la part retributiva: ampliant les cobertures d'objectius del mes de març per a garantir que els mateixos anessin del 20% sobre el salari basi amb un mínim de 200 euros. També, introduint una prima extraordinària el mes d'abril de 200 euros per a tots. D'altra banda, en l'acompanyament emocional, amb la campanya pública de reconeixement 'Herois i Heroïnes del Gel', entre altres, i els vídeos de motivació de la mà del speaker Motivacional Sergi Grimau.