Cecot demana a Treball que prorrogui el paquet de mesures extraordinàries més enllà de divendres

La crisi del coronavirus

15.04.2020 | 15:12

La Cecot ha fet arribar una carta a la Ministra de Treball i Economia social, Yolanda Díaz, per tal de sol·licitar la pròrroga de les mesures extraordinàries previstes en el Reial Decret de 17 de març, disposició que perd vigència el proper dia 17 d'abril de 2020. Entre d'altres, les mesures extraordinàries que conté aquesta disposició que fan referència a l'exoneració de quotes de cotització a la Seguretat Social; la prestació extraordinària per cessament d'activitat pels autònoms; la flexibilització en la tramitació dels expedients de regulació i les mesures extraordinàries en relació a les prestacions d'atur, són les que a criteri de la Cecot suposen un suport important tant per les empreses, com per les persones treballadores mentre duri l'Estat d'Alarma

Segons la patronal terrassenca, donat que el Govern ja ha prorrogat en dues ocasions la declaració de l'Estat d'Alarma, actualment amb vigència fins el 26 d'abril, la Cecot considera imprescindible la pròrroga de les mesures extraordinàries contingudes en el Reial Decret-llei 8/2020 i insta al Govern a procedir, mitjançant la publicació de l'oportú Reial Decret-Llei abans del proper 17 d'abril, per prorrogar les mesures extraordinàries.

