BBVA avança el pagament de les pensions i la prestació per desocupació

La crisi del coronavirus

15.04.2020 | 12:01

BBVA avançarà el pagament de les pensions al 21 d'abril per a tots els clients que reben la pensió de la Seguretat Social, i l'abonament del subsidi o prestació per desocupació al dia 4 de maig per a ajudar els seus clients a mitigar l'impacte de la crisi del coronavirus. Així mateix, els clients pensionistes de BBVA que necessitin disposar d'efectiu podran fer-ho de manera gratuïta des de qualsevol caixer d'Espanya, sigui de la d'entitat que sigui, des del 21 fins al 30 d'abril.

De la mateixa manera, els clients en situació de desocupació podran rebre l'ingrés de la seva prestació o subsidi el 4 de maig, sis dies abans de l'habitual. BBVA ja va avançar el pagament corresponent al mes de març i en aquesta ocasió ha tornat a oferir aquesta solució per a ajudar als clients amb majors dificultats.