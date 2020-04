Cecot en distribuirà un milió de mascaretes a empreses i autònoms

Redacció

14.04.2020 | 09:03

La Cecot distribuirà un milió de mascaretes de protecció per donar cobertura a prop de cent mil treballadors. La patronal ha arribat a un acord de col·laboració amb l'empresa Hartmann per poder oferir mascaretes de protecció a empreses i autònoms. L'acord comporta la distribució d'aquest material de seguretat a preu de cost per tal d'ajudar a reprendre l'activitat laboral garantint la protecció dels treballadors.

"Els dies previs a l'Estat d'Alarma les empreses ja van experimentar greus dificultats per trobar material com gel hidroalcohòlic o mascaretes i era de preveure que quan s'aixequessin les restriccions laborals es tornaria a patir un dèficit d'elements de protecció", expliquen des de la Cecot. En aquest sentit, la patronal va iniciar gestions amb empreses subministradores de material de seguretat. "Amb la compra agrupada que hem aconseguit fer gràcies a la sensibilització que ha demostrat l'empresa Hartmann per poder-ho fer a preu de cost per als associats, serà possible assegurar el subministrament d'un milió de mascaretes quirúrgiques tipus IIR, amb les que es podrà donar cobertura a uns cent mil treballadors", explica Antoni Abad.