CaixaBank avança a demà el pagament de la jubilació d'abril

La crisi del coronavirus

14.04.2020 | 12:21

Caixabank avançarà a demà el cobrament de la pensió de la Seguretat Social, cinc dies abans de la bestreta efectuada el mes passat i deu abans de la data en què habitualment es fa efectiva. D'aquesta manera, l'entitat, amb 2,7 milions de clients a Espanya majors de 65 anys i una quota de mercat del 30 % ingressarà, demà al compte dels clients un total d'1,8 milions de pensions domiciliades per import d'uns 2.000 milions d'euros.

Amb l'objectiu de reforçar les mesures de protecció al col·lectiu sènior, CaixaBank ha habilitat per a aquest sector una atenció prioritària a les oficines. A més, per als clients majors de 75 anys que no utilitzaven habitualment els caixers i no estan familiaritzats amb l'operativa, s'ha activat el menú Caixafàcil, que reconeix l'import mitjà que el client acostuma a reintegrar i ofereix, de manera visualment molt destacada, l'opció de repetir aquest reintegrament.