Cecot demana a l'ICO clarificar les condicions dels avals

La crisi del coronavirus

12.04.2020 | 12:45

Quan es van anunciar les noves línies de préstecs avalades per l'ICO, la Cecot va demanar per carta a les entitats bancàries, que ajudessin les empreses en la crisi econòmica que està provocant l'impacte de la COVID-19. La Cecot va demanar a la banca, apel·lant al seu compromís social, que aportés la confiança i el recolzament que es mereix i necessita el teixit empresarial en un entorn incert com l'actual.

Davant l'anunci de les línies de finançament de l'ICO, els autònoms i els empresaris, segons Cecot, van entendre i esperaven poder aconseguir aquests préstecs a uns tipus d'interès adequats i sense haver d'aportar garanties, ja que era l'ICO qui avalava les operacions.

En aquest sentit, la patronal proposava a les entitats financeres en la carta que els va remetre fa dues setmanes que: els tipus aplicats fossin els establerts pel mateix Govern d'Espanya per la crisi de Thomas Cook, donat a que l'ICO avalava les operacions en un 80%, no es demanessin més avals.



Segons Cecot, després de recollir testimonis d'empreses que estaban realitzant aquestes operacions, algunes entitats bancàries estan utilitzant un ampli marge de tipus d'interès en l'aprovació dels préstecs, amb tipus que poden estar entre l'1% i el 7%. En la majoria de casos s'està sol·licitant l'aval pel valor del 100% de les operacions. "Entenem que sol·licitar aquests 100% li treu tot sentit, des del punt de vista de l'empresa, als avals de l'ICO i a l'instrument de suport al teixit empresarial dissenyat pel Govern. Es suposa que els avals públics son per ajudar a les empreses", assenyala Cecot.

Per aquest motiu, Cecot s'ha adreçat al president de l'ICO, José Carlos García de Quevedo, per sol·licitar que es clarifiqui en quines condicions s'han facilitat aquests avals i si la pràctica que s'està duent a terme per part d'algunes entitats financeres es correspon amb els objectius inicials. La patronal terrassenca entén que el "plantejar la injecció de liquiditat per part del Govern d'Espanya simplement mitjançant l'aportació d'avals i que sigui el sistema financer qui, sense cap restricció, posi les condicions a aquest endeutament, ha deixat a les empreses sense la protecció ni els mitjans que necessita en aquests moments".

Davant d'aquesta situació, segons Cecot, l'alternativa que es planteja a aquestes empreses és la de paralitzar els seus pagaments, la qual cosa la patronal sempre ha desaconsellat als seus associats i situació que suposa l'efecte contrari al que de segur es perseguia amb aquestes mesures.En conseqüència, la Cecot demana rectificar, que es faciliti l'accés al finançament sense garanties per part de les empreses i que s'arbitrin altres mesures d'aportació de liquiditat com, per exemple, la moratòria en el pagament de impostos, que suposaria una opció factible que han aplicat molts altres països europeus per injectar diners al sistema.