BBVA esgota el primer tram de la línia ICO per empreses i demana la seva ampliació

Redacció

08.04.2020 | 14:20

El BBVA ha esgotat el primer tram de la línia de crèdit avalada per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), només dos dies després que el govern espanyol desbloquegés la seva comercialització. A través d'un comunicat, l'entitat bancària ha informat que ha realitzat al voltant de 70.000 gestions amb els seus clients. Després de valorar la rebuda que ha tingut la mesura, el BBVA ha demanat que es llenci una nova línia "ben aviat" per ajudar a empreses, pimes i autònoms a "pal·liar els efectes negatius de la crisi actual", ja que són "els que tenen més necessitats i urgències de liquiditat". BBVA explica que aquests préstecs tenen com a objectiu "exclusivament atendre les necessitats de finançament, sense altre producte vinculat". Les seves funcions són, entre altres, pagament de salaris, assegurances socials, factures, impostos i altres necessitats de liquiditat com els venciments d'obligacions financeres o tributàries o els lloguers de locals oficines o instal·lacions. BBVA considera que aquesta línia d'avals és una bona eina de finançament que permet donar suport als negocis d'empreses i autònoms del nostre país, en aquesta difícil situació.