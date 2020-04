El president i la direcció del Banc Sabadell renuncien a la variable del 2020

La crisi del coronavirus

07.04.2020 | 18:36

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, el conseller delegat, Jaume Guardiola, i l'alta direcció de l'entitat, inclosa la de la filial britànica TSB, han renunciat al cobrament de la retribució variable del 2020 com un "acte de responsabilitat" davant la pandèmia del coronavirus.

Aquesta mesura s'ha de comunicar al consell d'administració extraordinari que se celebrarà demà dimecres, segons ha informat el Sabadell.

Es tracta, segons Oliu, d'"un acte de responsabilitat en un moment en què tots hem d'actuar amb el màxim compromís i solidaritat".

"Amb aquesta decisió volem sumar-nos a l'esforç que en aquest moment està fent tota la societat i, en particular, tots els empleats del banc que cada dia fan possible la continuïtat d'una tasca essencial com l'atenció i l'acompanyament als clients", indica Oliu en un comunicat