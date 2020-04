El "country manager" de BBVA a Espanya descarta qualsevol ERTO

La crisi del coronavirus

06.04.2020 | 19:52

El "country manager" de BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, ha mantingut aquest dilluns una trobada virtual amb tot l'equip de l'àrea de negoci del banc a Espanya (més de 20.000 persones) per a donar suport i compartir amb ells la situació del banc en aquests moments. El directiu ha afirmat que el banc ha aconseguit adaptar-se a la nova situació en un temps rècord. Peio Belausteguigoitia ha recordat també que els bancs són considerats un servei bàsic i, per tant, les oficines han d'estar obertes. "Hem treballem dur per a buscar un model d'obertura que garantís les normes establertes, atesos els clients segons criteris d'afluència, però reduint al mínim la plantilla" ha afegit. "Però ens hem adaptat "en un temps rècord", gràcies a la inversió de BBVA en tecnologia en l'última dècada, al canvi cultural en les formes de treball i a la solidesa del banc", ha ressaltat.

Quant a l'impacte econòmic que el coronavirus pugui tenir en l'economia, Peio Belausteguigoitia ha assenyalat que BBVA arriba a aquesta crisi amb una posició de fortalesa, respecte als competidors.

L'economia espanyola patirà una contracció important en 2020, però dit això "BBVA afronta aquest període des d'una situació de fortalesa, amb una sòlida posició de capital i liquiditat, i en cap moment s'ha plantejat prendre mesures com ERES o ERTO'S. Això avui en BBVA no és una opció que estigui oberta" ha afirmat Peio Belausteguigoitia.