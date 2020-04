Des de dilluns es pot sol·licitar l'ajut a autònomes

04.04.2020 | 04:00

A partir del proper dilluns es podrà sol·licitar l'ajut extraordinari del Departament de Treball per a les persones treballadores autònomes que s'han vist afectats econòmicament per la crisi sanitària de la Covid-19. La prestació es va publicar ahir al DOGC, però donat que avui no és un dia...