El sistema de tramitació del SEPE ha caigut i pot afectar al cobrament dels ERTO's

La crisi del coronavirus

03.04.2020 | 12:57

La patronal terrassenca Cecot denuncia que el sistema de tramitació del SEPE ha caigut i amenaça l'endarreriment en el cobrament de la nòmina del 10 d'abril dels treballadors i treballadores afectats per un ERTO. Ahir, Cecot ja va traslladar a la Ministra de Treball les incidències amb els sistemes de tramitació del SEPE i va demanar una ampliació dels terminis per presentar les sol·licituds col·lectives per a la prestació d'atur.

Sent avui el darrer dia per presentar la documentació necessària al SEPE, aquest té deshabilitada la plataforma i està fora de funcionament.

Els terminis per presentar l'aplaçament de quotes a la Seguretat Social de les empreses, que per les del mes d'abril l'últim dia és el dia 10 (a diferents poblacions el 8, ja que 9 i 10 son festius) és impossible d'acomplir. Més enllà de la sanció que pot rebre l'empresa per incompliment del termini de 5 dies per presentar els documents al SEPE, la Cecot denuncia que aquest incompliment està provocat per la mateixa administració que no ha aportat els recursos suficients, tal i com es va sol·licitar el passat 23 de març, i d'altra banda i veient els problemes de tramitació, no facilita l'ampliació de terminis perquè els treballadors puguin cobrar les seves prestacions el 10 d'abril.