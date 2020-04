L'atur es dispara al març amb 686 terrassencs que perden la feina

La crisi del coronavirus

02.04.2020 | 13:37

La crisi del coronavirus ha afectat de ple al mercat laboral terrassenc. L'atur en finalitzar el mes de març ha pujat a la ciutat en 686 persones, per arribar a una xifra total d'aturats de 14.783. L'impacte ha estat terrible. Des de l'inici de l'any, un total de 864 terrassencs han perdut la seva feina. Les dades, lògicament, a la comarca, també són molt negatives. La COVID-19 ha passat per damunt de 2.619 llocs de treball al Vallès Occidental, amb un total de 52.680 nous aturats. Març s'havia convertit en un mes de recuperació de feina en els darrers anys, concretament des de 2013 que no pujava l'atur a Terrassa al tercer mes de l'any.